https://static.news.ru/photo/eeb26e5c-2ab4-11ea-9965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jacob Simkin/ZUMAPRESS.com

Военную базу Эт-Таджи, расположенную неподалёку от Багдада, обстреляли ракетами в то время, когда внутри находились солдаты.

Уточняется, что четыре ракеты типа «Катюша» взорвались рядом со зданием базы, но никто из военных не погиб и не был ранен. Атака произошла вскоре после того, как американцы нанесли удары по обхъектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии, передаёт AFP.

Как писал NEWS.ru ранее, Вашингтон нанёс удар в ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлы» (KH) по иракским базам, сообщил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.