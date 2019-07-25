https://static.news.ru/photo/93071ff0-aec5-11e9-924f-fa163e074e61_1024.jpg Александр Цой Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Сын музыканта Виктора Цоя, лидер группы «Ронин» Александр Цой планирует выпустить полноценный альбом. Цой-младший рассчитывает записать диск до конца 2019 года. Как заявил музыкант, ранее это не удавалось сделать из-за загруженности и «собственной лени».

Да, буквально недавно начал активно работать над альбомом. Когда он выйдет? Хотел бы в этом году успеть — весь альбом или хотя бы какие-то песни. Как пойдёт, — цитирует Александра Цоя издание argumenti.ru .

Он не назвал каких-либо подробностей о пластинке. В сентябре 2017 года у группы «Ронин» вышел мини-альбом «Опора», состоящий из пяти композиций.

News.ru писал, что Александр Цой негативно отозвался о готовящемся фильме Алексея Учителя «47», посвящённом Виктору Цою. По сюжету, образ легендарного музыканта в картине формируется из воспоминаний о нём близких людей.