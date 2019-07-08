Александр Цой, сын музыканта Виктора Цоя, прокомментировал новость о старте съёмок фильма Алексея Учителя, который будет посвящён лидеру группы «Кино». Рабочее название картины — «Цой».
Хорошего мне сказать нечего, а плохое только подогреет интерес к этому фильму, — сказал Александр Цой корреспонденту RT.
О начале съёмок сообщила в своём Instagram актриса Марьяна Спивак. По её словам, в актёрский состав также вошли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник и Надежда Калеганова. Известно, что сюжет картины крутится вокруг близких Виктора Цоя, возвращающих тело музыканта из Латвии в Россию.
Ранее News.ru писал, что Алексей Учитель планирует снять два фильма про музыкантов. Один из них посвящён Виктору Цою, второй — Дмитрию Шостаковичу. Режиссёр обещал придать второй картине большой художественный масштаб.