https://static.news.ru/photo/5b7fabda-ac66-11e9-b3e8-fa163e074e61_1024.jpg metallica Фото: Jonas Lindstedt/Tt/Global Look Press

Музыкант, вокалист и бывший звукорежиссёр группы «Кино» Алексей Вишня заявил, что песня «Группа крови» в исполнении американской рок-группы Metallica была сделана «очень плохо» технически.

Один раз за кулисами кто-то басисту Роберту Трухильо показал её. Но в итоге ничего путного из конкретного исполнения Metallica не получилось, — сообщил «360» Вишня.

Но сама идея исполнения знаменитой песни на русском языке американскими металлистами, другу Цоя понравилась.

Как писал News.ru, Metallica сыграла песню Виктора Цоя «Группа крови» во время концерта на стадионе «Лужники» в Москве. Текст им написали в латинской транскрипции. В Москву музыканты приехали в рамках тура Worldwired.