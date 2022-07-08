Журналист осудил выступление «Би-2» на закрытии Суперкубка по футболу Крымский журналист Беседин осудил выступление «Би-2» на закрытии Суперкубка России по футболу

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Выступление группы «Би-2» на закрытии Суперкубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге вызвало вопросы у «серьёзных людей», заявил крымский журналист Платон Беседин. Он призвал провести «спецоперацию» в сфере культуры и медиа, но для этого не запрещать, а «искать и развивать настоящее», передают «Народные Новости».

Серьёзные люди всерьёз обсуждают: да как же так вышло, что на Суперкубке по футболу выступят «Би-2»? Да и вообще Лева и Шура, как известно, не слишком патриотично настроенные ребята, — высказался Беседин.

До этого, по словам журналистки Ксении Собчак, концерты группы «Би-2» отменили в Казани, Уфе и Пензе из-за отказа музыкантов выступать на площадках с декоративным элементом — буквой Z. Она заявила, что группу «конкретно шантажируют» во всех городах.

Также группа «Би-2» появилась в списке «нежелательных» артистов, который стал распространяться среди промоутеров. Отмечается, что в перечне оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, которые отказались поддержать проведение военной операции РФ на Украине или покинули страну с 24 февраля. Среди них, к примеру, певица Земфира, рэп-исполнители Noize MC, Oxxxymiron, а также группы Little Big и «Кровосток».