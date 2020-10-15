Юрий Лоза получил благодарность от Владимира Путина

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Музыкант Юрий Лоза получил благодарность от президента России Владимира Путина. Российский лидер высоко оценил работу исполнителя.

Немногим ранее музыкант рассказывал, что собирается судиться с Первым каналом из-за исполнения песни «Плот» в эфире шоу «Голос». По словам Лозы, в проекте «кастрировали» композицию, тем самым «унизив» автора.

Позднее стало известно, что музыкант получил благодарность от президента. Отмечается, что Путин поблагодарил Лозу за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, передаёт RNS.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации композитору Лозе Юрию Эдуардовичу, — говорится в документе.

Как ранее писал NEWS.ru, музыкальный критик Сергей Соседов назвал иск Лозы против «Голоса» смешным и глупым.