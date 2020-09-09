Путин поздравил Долину с 65-летним юбилеем

https://static.news.ru/photo/7446119a-f33c-11ea-8cb5-fa163e074e61_660.jpg Лариса Долина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Долину с юбилеем. Певице исполнилось 65 лет.

Путин отметил в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, что Долина своим творчеством вписала яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства. Российский лидер заявил, что артистка обогатила традиции эстрадной и джазовой исполнительских школ.

На престижных мировых сценических площадках, в гастрольных поездках по стране Вам всегда сопутствует большой, настоящий успех. Такая профессиональная востребованность — заслуженная награда за Ваш щедрый талант и безграничную преданность своему призванию, — говорится в письме.

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Музыкальная карьера началась в 1971 году в эстрадном оркестре «Мы одесситы». Народная артистка России приобрела популярность после исполнения песни «Три белых коня» для фильма «Чародеи». С середины 1980-х начала сольную карьеру. На счету певицы порядка 30 альбомов.

Кроме того, Долина известна как солистка музыкальных коллективов, среди которых «Государственный эстрадный оркестр Армении» под руководством Константина Орбеляна, «Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана» под руководством Полада Бюль-Бюль Оглы, оркестр «Современник» под руководством Анатолия Кролла, писал NEWS.ru.