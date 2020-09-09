Юбилей королевы российского джаза: фото ко дню рождения Ларисы Долиной

Ларисе Долиной исполнилось 75 лет. Певица и актриса вот уже почти 50 лет на российской сцене радует поклонников своим талантом. Музыкальная карьера Ларисы началась в 1971 году, в эстрадном оркестре «Мы одесситы». В дальнейшем она была солисткой таких музыкальных коллективов, как «Государственный эстрадный оркестр Армении» под руководством Константина Орбеляна, «Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана» под руководством Полада Бюль-Бюль Оглы, оркестр «Современник» под руководством Анатолия Кролла (бывший оркестр Эдди Рознера). Несмотря на признания в профессиональной среде, широкой публике Долина стала известна после того, как в 1982 году исполнила для фильма «Чародеи» знаменитую песню «Три белых коня», а в 1983 году появилась в картине «Мы из джаза» в роли кубинской певицы Клементины Фернандес. Дискография Ларисы насчитывает порядка тридцати альбомов с джазовыми и другими композициями. И хотя в карьере вокалистки было много поворотов, но одно оставалось неизменным — искромётное творчество артистки сцены и эстрадной звезды.