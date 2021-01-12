Варвара: коронавирус вынудил меня петь в ресторанах

Как коронавирусный 2020-й год прошёл для Варвары и её коллектива? Почему на телевидении и радио практически не звучат народные песни? Заменит ли онлайн живые концерты в ближайшем будущем? На эти и другие вопросы Варвара ответила в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

Коронавирус: перенесённая болезнь и вынужденные концерты в ресторанах

— Как прошёл для вас этот коронавирусный год?

— Без юмора отвечать на этот вопрос нельзя. Мы друг другу улыбаемся и поддерживаем, но год тяжелейший.

Во-первых, я переболела коронавирусом, когда вернулась из Сочи. Скорее всего, я заразилась в самолёте. Перенесла относительно в лёгкой форме и могу сказать, что не так страшен этот чёрт, как его малюют. Но было страшно, потому что было много неприятной информации по этому поводу.

В плане профессиональной деятельности ничего нового не произошло, кроме того, что мы отработали какие-то концерты. Я для себя открыла выступления в ресторанах. До этого в таком формате никогда не работала, потому что я не совсем, так сказать, заказная певица. Если нас и заказывали, то это были крупные предприятия, и выступления проходили в зале.

Но несмотря ни на что мы живём и внутри коллектива помогаем друг другу.

Хорошее, наверное, одно — я стала ближе к семье. Я научилась не просто готовить, а вкусно готовить! Заставила мужа сделать ремонт (смеётся): в кухне сделали всё очень красиво, что я готова там стоять и доставлять наслаждение своей семье.

— Какие новые проекты родились за это время?

— Я постоянно в делах — мы с музыкантами не прекращали репетиции. Я для себя открыла много полезного репертуара. Я думаю, в новом году мы обязательно сделаем сольный концерт в «Геликон опера». Может быть, мы объединимся с некоторыми певицами, потому что сейчас будут актуальны объединения в дуэты и трио. Очень важно возвращать зрителя в театры и концертные залы, и нужно удивлять. Что-то интересное будет, но это пока секрет.

vk.com/varvara_official

Онлайн и живые концерты: заменит ли диджтл-культура традиционные сборы в залах

— Диджтл-культура до пандемии шла семимильными шагами, карантин помог совершить ей ещё больший скачок. Многие эксперты отмечают, что онлайн и в творчестве останется с нами надолго и после того, как все ограничения снимут. Что вы думаете об этом?

— Онлайн может быть, у нас тоже они были. Это безумно тяжело, потому что нет отдачи от зрителя — работать только перед камерами — это муторно для артистов. Я думаю, что наше поколение, и музыканты и зрители, однозначно вернётся в залы. У молодёжи да — возможно, онлайн будет более востребованным.

— Не страшно ли выходить в зал, когда в нём максимум будет сидеть только четверть?

— Нет, это не страшно, потому что мы в любом случае работаем перед зрителем. Но это не выгодно: ни организаторам, ни музыкантам.

— А в целом как вы относитесь к действиям властей? Не слишком ли суровые ограничения?

— Я скажу так: мы переживём и справимся. Мы молодое поколение артистов и найдём, как заработать. Но меня больше интересуют старики. Нужно увеличивать пенсии. Страшное дело, когда заходишь в магазин, а там бабушка смотрит на хлеб и не может его купить. О нас и речи быть не может! Я, конечно, помогаю в таких случаях, но их очень много.

Мы работали много и заработали, поэтому это сложное время переживём. Конечно, к весне к прежней жизни мы ещё не вернёмся, а вот к осени, я думаю, всё наладится. Все сделают прививки и будут счастливы.

vk.com/varvara_official

Народная музыка и современные рэперы: меняется ли российская эстрада

— Вы фолк-певица. Почему когда-то выбрали именно это направление?

— Я, наверное, не совсем фолк-исполнитель. У меня много эстрадных песен. Но важно, что мне нравятся этнические вещи, народные песни. Это углубление в историю и культуру. Я, например, спокойно отношусь к джазу — мне кажется, это не наша музыка. А русское народное — это наше.

Единственное, что мне не нравилось всегда — это лубочность, которая появилась после войны и сейчас доминирует в фольклоре. Я не лубочная певица и стараюсь уходить от такой музыки. У меня много гитарной обработки, даже полуроковой. Я в своих песнях использую много народных инструментов: варган, волынка, калюка, рожок. Если делать это грамотно, то получается очень интересно: это русская музыка, но с новой подачей.

— Вы, наверняка, следите за новыми, молодыми исполнителями. Что можете сказать о современной музыке?

— Для меня не очень понятно современная музыка и то, что творится на эстраде. Они даже поют с каким-то акцентом. Аранжировки, конечно, интересные — мне нравится. Но выделить кого-то не могу.

Сейчас очень сильная градация: то, что слушает наше поколение и — молодёжь.

Из западных могу выделить Sia. Мне очень нравится её музыка, она потрясающая.

— Кстати, о западной музыке. На «Евровидении» ежегодно и традиционно выступления балканских стран — это всегда или национальные инструменты в аранжировке, или народные мотивы в самой песне, или выступление на родном языке.

— Вы правы. И эти страны всегда входят в 10-ку. Южная Европа не боится и не стесняется показывать свой национальный колорит. И это звучит всегда очень красиво. Молодцы!

Национальные мотивы и современное звучание: что вернёт народную музыку на экраны и радио

— А вот Россия ни для показа в Европе, ни внутри страны национальные мотивы не использует, за редким исключением. Как вам кажется, стоит ли обратить на это внимание?

— Да, это нужно делать. Но, к сожалению, например, когда предлагаешь радиостанциям песни, где в аранжировке звучать русские инструменты, редакторы говорят, что им русскость не нужна. Почему? Потому что привыкли, что им предложат лубок.

Поэтому мы в аранжировке очень скромно используем национальные инструменты.

— Что нужно сделать, чтобы переломить эту ситуацию? Политики должны вмешаться?

— Как ни странно, на концерты-то ходят и поют народные песни! На мои концерты ходят не только из-за хитов, но большинство именно на русские песни. Здесь нужно просто всем центральным каналам и радиостанциям развернуться в сторону русскости.

Но как только они это сделают, снова начнётся лубочность. У нас, к сожалению, у аранжировщиков нет вкуса: если русское, значит, «оп-ца-ца да дри-ца-ца» и гармошка с колокольчиком. Но это не правда! Русская песня гораздо красивее и глубже, и её можно подавать под другим углом.

— Ваши пожелания нам в новом году?

— Одно только одно — чтобы закончилась эта пандемия и мы вернулись к нормальной жизни. Достатка всем, здоровья и счастья! Конечно же, любви, которой так всем не хватает. Будьте добрее друг к другу.