https://static.news.ru/photo/36f673a8-5c69-11ea-bfc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emerson Santos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные открыли новый вид ракообразных и назвали в честь американской группы Metallica. Глубоководное животное обитает в Тихом океане.

Червеподобное существо открыли исследователи Торбен Рил и Барт Де Смет, работающие в Гентском университете в Бельгии. Ракообразное получило название Macrostylis metallicola, о чём музыканты сообщили в Instagram.

Артисты заявили, что животное так назвали неспроста. Его описание им самим напомнило о песне Blackened («Почерневший»), которую они выпустили в альбоме ...And Justice For All в 1988 году.

«То, Чего Не Должно Быть» имеет кое-что общее с нами. Червеподобное создание обитает в полной темноте, у него нет глаз, и оно не имеет цвета. Это к разговору о Blackened! — написали участники коллектива.

Музыканты отметили, что Macrostylis metallicola живёт в гальке, которая состоит из кобальта, меди, марганца, никеля и редкоземельных элементов. По их мнению, это всё равно что обитать на «рок-стадионе».

Как писал NEWS.ru, Metallica признана коллективом, гастроли которого принесли ему рекордные суммы денег от продажи билетов. С 1982 года группа заработала с продажи билетов на концерты $1,4 млрд.