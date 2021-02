Фото: Jay Godwin/Lbj Library/Global Look Press

Американская кантри-певица и активистка Энн Фини, особенно запомнившаяся слушателям композицией Have You Been to Jail for Justice? («Сел ли ты в тюрьму за справедливость?»), скончалась после осложнений от коронавируса.

Артистка умерла в возрасте 69 лет. Её память почтил гитарист группы Rage Against the Machine Том Морелло, который назвал певицу «бесстрашной и грозной силой, боровшейся за справедливость и за права...