Умер автор песни Yeke Yeke Мори Канте

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Исландская певица Бьорк Гудмундсдоттир перенесла на год свой концерт в России. Решение артистки связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Выступление, которое должно было состояться 2 июля в Crocus Music Hall, теперь пройдёт 14 июня, сообщила Бьорк в Instagram. Где она даст отложенное представление, пока что не раскрывается. Я здесь,...