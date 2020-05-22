Умер автор песни Yeke Yeke Мори Канте

Умер гвинейский музыкант Мори Канте. Ему было 70 лет.
Артист скончался в больнице в столице Гвинеи, городе Конкари. Смерть певца подтвердил его сын Балла,
Он страдал от хронических заболеваний и часто ездил во Францию на лечение, но в последнее время это было невозможно делать из-за коронавируса, — рассказал сын Канте.
Музыкант родился 29 марта 1950 года. Когда ему было 27 лет, он создал группу Les Milieus Branches, и несколько лет спустя выпустил альбом Courougnegne, который приобрёл популярность не только на родине, но и в Европе. Артист широко известен благодаря песне Yeke Yeke.
Как писал NEWS.ru, участники американской группы Wu-Tang Clan выпустили санитайзер для рук Protect Ya Hands («Береги руки»). Наименование отсылается к дебютному синглу Protect Ya Neck («Береги шею»), который вошёл в первый альбом коллектива под названием Enter the Wu-Tang (36 Chambers) 1993 года.
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