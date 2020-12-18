Не туда смотрел: учёные разгадали загадку метронома Бетховена

https://static.news.ru/photo/04d0fdc4-412b-11eb-840c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Йозеф Карл Штилер

Людвиг ван Бетховен, который был одним из первых композиторов, использовавших метроном, скорее всего, неправильно считывал показания. Это привело к тому, что он ошибочно указывал в рукописях темп своих симфоний, считают испанские учёные.

К такому выводы они пришли, проанализировав скорость воспроизведения сочинений Бетховена разными дирижёрами, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты исследований, опубликованные в Plos One.

Метроном был запатентован Иоганном Непомуком Мельцелем в 1810-е годы. Дополнять свои нотные записи числовыми метками с указанием ритма Бетховен стал примерно с 1815 года.

Однако у большинства музыкантов и исследователей музыки эти цифры вызывают вопросы: если исполнять произведения в авторском темпе, получается слишком быстрый или, как говорят искусствоведы, «бешеный» вариант.

Некоторые дирижёры так и делают, однако большинство произведения Бетховена исполняют в «романтическом» стиле — более медленно, чем рекомендовал композитор. При этом темп каждый оркестр выбирает индивидуально.

Объяснить загадку «метронома Бетховена» пытаются множество гипотез. Одни предполагают, что прибор был сломан или плохо смазан, другие — что первоначальная конструкция устройства, которым пользовался композитор, отличалась от современной.

Исследователи из Университета Карлоса III в Мадриде решили проверить эти версии. Они разработали математическую модель, основанную на двойном маятнике, с поправками, учитывающими амплитуду колебаний, трение механизма, силу импульса и массу стержня. С помощью этой модели была создана методология оценки исходных параметров «метронома Бетховена» по имеющимся фотографиям и схеме патента.

В дополнение к этому исследователи разобрали современный метроном, чтобы измерить его и использовать для проверки математической модели и методологии.

Затем эксперты проанализировали темп и его вариации для каждой части 36 симфоний Бетховена в интерпретации 36 разных дирижёров. В общей сложности они загрузили в компьютер 169 часов музыки.

Исследование показало, что абсолютно все дирижёры, даже приверженцы «историзма», играют медленнее, чем указывал Бетховен. Темпы, заданные композитором, слишком быстрые — до такой степени, что музыканты невольно замедляют их.

Исследователи также заметили, что дирижёры почти всегда вносят систематическую поправку в замедление темпа симфоний. Оказалось, что такое отклонение не случайно: его можно скорректировать, если внести в цифровую модель поправку на вес закрёпленного на стержне метронома груза.

Раскрыть загадку учёным помогла первая страница рукописи Девятой симфонии, где они увидели авторскую пометку «108 или 120». Эксперты предположили, что мастер сомневался, когда делал надпись. Но не в том, в каком темпе исполнять произведение — разница была бы слишком велика, — а в том, в каком месте считывать показание метронома.

Такое отклонение можно объяснить тем, что композитор считывал шкалу прибора под грузом, а не над ним, как делают это в современном мире. Судя по всему, это оказалось классическим примером неправильного использования новой техники.

Исследователи уверены, что их открытие ставит точку в длительном споре о правильности исполнения произведений Бетховена. Кроме того, оно позволяет музыкантам и критикам по-новому взглянуть на творчество композитора и переосмыслить их с учётом пересчёта на правильный темп.

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