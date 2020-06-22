The Weekend оказался автором лучшей музыки для секса

https://static.news.ru/photo/39f1551c-b486-11ea-afa6-fa163e074e61_660.jpg The Weekend Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Бренд нижнего белья Pour Moi проанализировал около 300 тысяч песен в романтических плейлистах пользователей Spotify и выяснил, что самую популярную музыку для секса создаёт канадский исполнитель Эйбел Тесфайе, известный как The Weekend.

Pour Moi выпустил свой плейлист для любовников, в который попали сразу пять треков канадца: «Often», «Earned It», «Wicked Games», «The Hills» и «Call Out My Name». Компанию ему составили исполнители Jeremih, Ginuwine, Брайсон Тиллер и Трей Сонгз.

По информации Lenta.ru, составители списка проанализировали плейлисты по тематическим названиям вроде «для свидания», «для этого самого» или «плейлист для секса».

Как писал NEWS.ru, американская певица Ариана Гранде в 2020 году стала первой женщиной-музыкантом в истории стримминговой платформы Spotify, которая собрала 3,5 миллиарда прослушиваний.

Сервис осенью запустится в России.