The Weekend оказался автором лучшей музыки для секса

Бренд нижнего белья Pour Moi проанализировал около 300 тысяч песен в романтических плейлистах пользователей Spotify и выяснил, что самую популярную музыку для секса создаёт канадский исполнитель Эйбел Тесфайе, известный как The Weekend.
Pour Moi выпустил свой плейлист для любовников, в который
По информации Lenta.ru, составители списка проанализировали плейлисты по тематическим названиям вроде «для свидания», «для этого самого» или «плейлист для секса».
Как писал NEWS.ru, американская певица Ариана Гранде в 2020 году стала первой женщиной-музыкантом в истории стримминговой платформы Spotify, которая собрала 3,5 миллиарда прослушиваний.
Сервис осенью запустится в России.
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