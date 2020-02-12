https://static.news.ru/photo/1ceeaa62-4e30-11ea-8db9-fa163e074e61_660.jpg Светлана Сурганова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Певица Светлана Сурганова заявила, что ожидает предложений от своей бывшей напарницы по группе «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Последняя имеет права на бренд, которому в 2023 году исполнится 30 лет.

Сурганова, у которой в настоящий момент не самые лучшие отношения с Арбениной, рассказала в эфире «Русского радио» о готовности дать совместный концерт, сообщает Teleprogramma.pro.

Лично я открыта всем смыслам. Пока переговоров о таком концерте мы не вели. Но я уверена, что со дня на день они начнутся. Всё-таки инициатива должна от неё исходить, — заметила Сурганова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сурганова рассказала об отставании в умственном развитии в детстве. Она призналась, что ей приходилось тяжело во время учёбы, так как она не тянула школьную программу. Звезда рассказала, что стеснялась «показаться перед педагогом дурочкой», поэтому лишних вопросов не задавала. Однако позже ей удалось перебороть страх, и она догнала сверстников по учёбе.