Строчку из песни Касты увековечили в ярославской школе
Анна Акимова
Анна Акимова
15:57, 22 сентября 2021
Фото: vk.com/kastanews
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Табличку с цитатой из песни группы «Каста» повесили в школе № 91 Ярославля. Учебное заведение открылось 1 сентября 2021 года. Строчка «Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше» появилась рядом с кабинетом истории. Авторы трека позитивно оценили инициативу.
Мы повеселились. По-моему, хороший фактор. Мы не возражаем. Кабинет истории, кажется, подходит под эту строчку, — заявил директор «Касты» Руслан Муннибаев Telegram-каналу «Подъём».
Исполнители опубликовали фото таблички в Instagram-аккаунте. В комментариях поклонники группы предложили свои версии цитат. «Кабинет природоведения — „Нет Солнца в небе без облаков“», написал пользователь alexmayborod, «В столовой: „Пойду куплю че похавать, прощаться не будем“», — отметила подписчица группы victorykossa.