Строчку из песни Касты увековечили в ярославской школе

Табличку с цитатой из песни группы «Каста» повесили в школе № 91 Ярославля. Учебное заведение открылось 1 сентября 2021 года. Строчка «Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше» появилась рядом с кабинетом истории. Авторы трека позитивно оценили инициативу.

Мы повеселились. По-моему, хороший фактор. Мы не возражаем. Кабинет истории, кажется, подходит под эту строчку, — заявил директор «Касты» Руслан Муннибаев Telegram-каналу «Подъём».

Исполнители опубликовали фото таблички в Instagram-аккаунте. В комментариях поклонники группы предложили свои версии цитат. «Кабинет природоведения — „Нет Солнца в небе без облаков“», написал пользователь alexmayborod, «В столовой: „Пойду куплю че похавать, прощаться не будем“», — отметила подписчица группы victorykossa.

Как писал NEWS.ru, в августе «Каста» выпустила альбом детских песен «Альбомба». В него вошли 16 треков для детей. Возраст аудитории группа определила «от трёх до 10 лет».