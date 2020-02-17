https://static.news.ru/photo/d94639ae-517e-11ea-a133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Remi Galiazzo/Global Look Press

Британский музыкант Стинг в рамках мирового тура посетит четыре российских города. Гастроли получили название My Songs Tour 2020.

Представления пройдут в Екатеринбурге 25 сентября, в Казани 27 сентября, в Москве 29 сентября и в Санкт-Петербурге 30 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Артист исполнит самые любимые песни за всю карьеру 17-кратного лауреата премии «Грэмми», как в составе группы The Police, так и в качестве сольного исполнителя, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, Стинг отменил четыре концерта в Европе летом 2019 года. Выступления не состоялись из-за проблем со здоровьем исполнителя.