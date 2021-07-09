Стала известна причина смерти рэпера DMX

Американский рэп-исполнитель DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) умер из-за интоксикации кокаином. Об этом сообщает издание Vulture со ссылкой на источник.
Из-за передозировки наркотиком у артиста
Примечательно, что вскрытие музыканта не проводили. Причина смерти была установлена на основе документации, которую представили медики и полицейские. Так, анализ мочи артиста показал наличие наркотика.
Симмонс умер 9 апреля. Ему было 50 лет. В момент смерти в больнице с ним находились родственники.
Ранее скончался вокалист финской группы Children of Bodom Алекси Лайхо. Ему был 41 год. Причины смерти музыканта неизвестны, его тело было найдено в собственном доме в Хельсинки.
В декабре 2020 года в США в возрасте 75 лет умер рок-музыкант Лесли Уэст, один из основателей группы Mountain. У него остановилось сердце в больнице.