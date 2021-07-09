Стала известна причина смерти рэпера DMX

Американский рэп-исполнитель DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) умер из-за интоксикации кокаином. Об этом сообщает издание Vulture со ссылкой на источник.

Из-за передозировки наркотиком у артиста остановилось сердце и мозг на какое-то время остался без кровообращения, что привело к смерти этого органа. Рэпер несколько дней находился на искусственной вентиляции лёгких.

Примечательно, что вскрытие музыканта не проводили. Причина смерти была установлена на основе документации, которую представили медики и полицейские. Так, анализ мочи артиста показал наличие наркотика.

Симмонс умер 9 апреля. Ему было 50 лет. В момент смерти в больнице с ним находились родственники.

Ранее скончался вокалист финской группы Children of Bodom Алекси Лайхо. Ему был 41 год. Причины смерти музыканта неизвестны, его тело было найдено в собственном доме в Хельсинки.

В декабре 2020 года в США в возрасте 75 лет умер рок-музыкант Лесли Уэст, один из основателей группы Mountain. У него остановилось сердце в больнице.