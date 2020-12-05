Снуп Догг, Ice Cube, E-40 и Too $hort создали новую рэп-группу

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Снуп Догг, Ice Cube, E-40 и Too $hort объединились, чтобы создать новую рэп-группу.

Как сообщил Too $hort в подкасте Serch Says, он и его коллеги последние пять лет делали совместные концерты, которые собирали приличное количество зрителей. Во время карантина, введённого из-за пандемии COVID-19, с ним связались Ice Cube и E-40, которые выступили с инициативой записи альбома.

Мы посидели и решили: «К черту, давайте приступим», — отметил Too $hort.

Рэпер также добавил, что коллектив было достаточно просто собрать. Так, все участники сидели на самоизоляции и имели доступ к домашним студиям. Результаты работы команды станут известны в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал, что рэп-исполнитель Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto, раскрыл свои планы на будущее. Музыкант признался, что в следующем году планирует выпустить небольшой альбом, в котором попробует себя в новых жанрах.

Как рассказал екатеринбургский рэпер, в новом альбоме он хочет дать больше вокала, экспериментального звука, соула, R&B или даже джаза.