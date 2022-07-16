«Сделал себя сам»: худрук оркестра им. Силантьева рассказал о карьере Лепса Худрук оркестра им.Силантьева Клевицкий рассказал о скромности и самоиронии Лепса

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Григорий Лепс

Худрук и главный дирижёр оркестра имени Силантьева Александр Клевицкий рассказал, с чего начиналась карьера Григория Лепса. По словам работавшего с певцом заслуженного деятеля искусств, Лепс — это музыкант, который «сделал себя сам», пишут «Известия».

Григорий — выдающийся артист, с необыкновенной музыкальностью и уникальным голосом. Человек, который сам себя сделал. За ним не стояло богатых родителей или кого-то ещё, — рассказал Клевицкий.

Худрук отметил, что начинал Лепс с сочинских ресторанов в 80-е годы прошлого века, где на тот момент работали прекрасные музыканты. Однако время показало, что певец — фигура куда большего масштаба.

Какое количество популярных песен он исполнил! — сказал дирижёр.

Дирижёр оркестра имени Силантьева также поделился, что будучи звездой, Лепс очень скромен, с уважением относится к своим коллегам и с самоиронией — к себе.

Григорий Лепс 16 июля празднует 60-летний юбилей. Свой день рождения музыкант отметил концертом в Лужниках. Настоящая фамилия певца — Лепсверидзе, он родился в Сочи в рабочей семье. Артист закончил местное музыкальное училище, отслужил в армии, а по возвращении стал петь в ресторанах Сочи в жанре шансон.

Первая пластинка Лепса была записана в 1995 году, она называлась «Храни Вас Господь». Песня «Натали» из этого альбома принесла артисту большую популярность.

Накануне президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ певцу Григорию Лепсверидзе (Лепсу). В тексте указа, опубликованного на портале правовой информации, прописано, что автор «Рюмки водки на столе» получил почетное звание благодаря вкладу в развитие эстрадного искусства.