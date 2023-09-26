«Рвала все шаблоны»: поэт раскрыл секрет популярности Пугачевой Поэт Ильичев назвал умение Пугачевой «рвать шаблоны» причиной ее популярности

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева

Уникальная способность Аллы Пугачевой «рвать все шаблоны» эстрады сделала ее крайне популярной среди любителей песни в СССР, заявил NEWS.ru поэт-песенник Владимир Ильичев. По его словам, она считалась «русским Майклом Джексоном» для советской богемы и выделялась на фоне многочисленных солистов филармоний и участников вокально-инструментальных ансамблей.

Среди огромного количества ВИА и солистов различных филармоний только два явления не относились к категории элитарного дефицита в сфере эстрады — Алла Борисовна и группа «Машина времени». Первая рвала все шаблоны советской эстрады, вторые открыли целое направление в молодежной музыке, — отметил Ильичев.

Поэт также рассказал, что он был лично знаком с примадонной. По его словам, он подрабатывал музыкантом в Сочи и играл в местной гостинице «Ленинград». Позже он был приглашен в ресторан, в котором ему и повстречалась Пугачева. Она предложила Ильичеву присоединиться к ней в качестве бэк-вокалиста на репетиционной базе в ДК «Москвич».

Из этой идеи ничего не вышло. Опыт показал, что стоять за спиной Примадонны и быть элементом декорационного оформления сцены — это не мое, — рассказал поэт-песенник.

В сентябре 2022 года Алла Пугачева переехала в Израиль, заявив, что она была счастлива покинуть Россию. Певица обосновалась в Кесарии, которую называют «израильской Рублевкой». По данным СМИ, на обучение детей в частной русско-еврейской школе она отдает около 600 тысяч рублей в год. Помимо воспитания детей, Пугачева также посещает концерты российских артистов. Несмотря на нечастые визиты в Россию, близкое окружение певицы считает, что она не готова отказаться от родины и в будущем вернется в Москву насовсем.