Россияне больше не смогут услышать суперхит «Дымок» SHOT: песню «Дымок» начали блокировать на всех российских стриминговых сервисах

Фото: Социальные сети

Ицык Цыпер (настоящее имя — Игорь Цыба)

Суперхит «Дымок» Ицыка Цыпера начали блокировать на всех российских стриминговых сервисах, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, в композиции услышали пропаганду наркотиков, из-за чего Роскомнадзор заблокировал трек.

Известно, что в январе общественники усмотрели в композиции под названием «Дымок» пропаганду употребления наркотиков и потребовали запретить суперхит. По данным SHOT, инициаторами идеи выступили представители движения «Ветераны России», которые обратились с жалобой в Генпрокуратуру РФ.

При этом, как выяснил канал, Ицык Цыпер проживает в Казахстане. Также отмечается, что шансонье по национальности украинец и часто посещал Одессу и Киев, но опасается раскрутки его связей с Украиной.

В феврале клип «Дымок» заблокировали к просмотру на платформе YouTube для российских пользователей. При попытке открыть ролик на экране видеохостинга появлялось сообщение о том, что видео недоступно из-за требования государственных органов. На момент блокировки клип Цыпера посмотрели более 16 млн человек.

После этого в РКН сообщили, что ведомство не получало решения судов или уполномоченных органов государственной власти о признании запрещенным к распространению видеоклипа на песню «Дымок». Иных комментариев не последовало.