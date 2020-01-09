Американская группа Red Hot Chili Peppers начала работу над альбомом с вернувшимся гитаристом Джоном Фрушанте.
Барабанщик коллектива Чад Смит
Мне дали строгую установку не говорить о группе, но, да, Джон вернулся в группу, и все об этом знают. Мы в восторге. На тур пока что запланированы только фестивальные концерты. Сейчас мы больше будем сосредоточены на новых песнях и на записи альбома, — сказал музыкант.
Раскрывать детали нового альбома Смит не стал.
Как писал NEWS.ru, Red Hot Chili Peppers объявили о возвращении в коллектив Джона Фрушанте 16 декабря. Последний гитарист коллектива Джош Клингхоффер покинул группу.
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