Барабанщик коллектива Чад Смит подтвердил возвращение Фрушанте в интервью Rolling Stone и рассказал о будущем коллектива.

Мне дали строгую установку не говорить о группе, но, да, Джон вернулся в группу, и все об этом знают. Мы в восторге. На тур пока что запланированы только фестивальные концерты. Сейчас мы больше будем сосредоточены на новых песнях и на записи альбома, — сказал музыкант.