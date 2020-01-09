Группа Red Hot Chili Peppers Группа Red Hot Chili Peppers Фото: Viviane Lepsch/www.imago-images.de/Global Look Press

Американская группа Red Hot Chili Peppers начала работу над альбомом с вернувшимся гитаристом Джоном Фрушанте.

Барабанщик коллектива Чад Смит подтвердил возвращение Фрушанте в интервью Rolling Stone и рассказал о будущем коллектива.

Мне дали строгую установку не говорить о группе, но, да, Джон вернулся в группу, и все об этом знают. Мы в восторге. На тур пока что запланированы только фестивальные концерты. Сейчас мы больше будем сосредоточены на новых песнях и на записи альбома, — сказал музыкант.

Раскрывать детали нового альбома Смит не стал.

Как писал NEWS.ru, Red Hot Chili Peppers объявили о возвращении в коллектив Джона Фрушанте 16 декабря. Последний гитарист коллектива Джош Клингхоффер покинул группу.

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