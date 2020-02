Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

На конкурс «Евровидение» не обязательно отправлять звёзд, заявил в интервью NEWS.ru продюсер, композитор, автор песни Never Let You Go Димы Билана Александр Лунёв.

Известных артистов не обязательно отправлять, скажу вам, ведь выбирают в России, а голосовать будут в Европе, где не все знают наших певцов. Не обязательно должен быть популярный артист, потому что...