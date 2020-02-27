https://static.news.ru/photo/d5cd2f76-597b-11ea-a982-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Два программиста-музыканта сгенерировали все возможные мелодии и сделали их общественным достоянием. Таким образом они хотят положить конец искам об авторских правах.

Американцы Дэмиен Рил и Ноа Рубин создали музыку с помощью алгоритма в MIDI-формате, записали на жёсткий диск и выложили в свободный доступ, используя лицензию Creative Commons Zero, сообщает VIce.

Алгоритм перебрал каждую существующую комбинацию из восьми нот, образующих одну октаву, и размером 12 бит. Суммарно вышло 68,7 млрд мелодий, отмечает Celebrity Access.

Может, если цифры существуют с начала времён, а мы их просто используем, тогда и мелодии ― просто математика, просто факты, которые не защищены авторским правом, — заявил Рил, который также занимается авторским правом.

Как писал NEWS.ru, российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем. По словам певицы, Гагарина присвоила аранжировку, написанную ею лично и Алексеем Беловым.