Два программиста-музыканта сгенерировали все возможные мелодии и сделали их общественным достоянием. Таким образом они хотят положить конец искам об авторских правах.
Американцы Дэмиен Рил и Ноа Рубин
Алгоритм перебрал каждую существующую комбинацию из восьми нот, образующих одну октаву, и размером 12 бит. Суммарно вышло 68,7 млрд мелодий,
Может, если цифры существуют с начала времён, а мы их просто используем, тогда и мелодии ― просто математика, просто факты, которые не защищены авторским правом, — заявил Рил, который также занимается авторским правом.
Как писал NEWS.ru, российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем. По словам певицы, Гагарина присвоила аранжировку, написанную ею лично и Алексеем Беловым.
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