Продажи песни Фила Коллинза взлетели после видео с реакцией подростков

Продажи песни In the Air Tonight британского музыканта Фила Коллинза резко возросли после того, как в Сети набрало популярность видео с реакцией двух блогеров-подростков.
В июле юные авторы YouTube-канала TwinsthenewTrend братья Тим и Фред Уильямсы опубликовали ролик, на котором показывают, как впервые слушают одну из самых известных песен Коллинза. Отличительная черта композиции заключается в том, что в ней тихая и спокойная мелодия на середине прерывается громким проигрышем на барабанах, после чего трек переключается на прерывистый танцевальный ритм.
Видео Уильямсов собрало на видеохостинге 4,6 млн просмотров, а также разошлось по другим социальным сетям.
В итоге продажи хита Коллинза 1981 года подскочили на 1100%,
Как писал NEWS.ru, песни американской группы Rage Against The Machine вновь приобрели популярность на фоне протестов в США, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.
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