Продажи песни Фила Коллинза взлетели после видео с реакцией подростков

https://static.news.ru/photo/d3f1118e-dc95-11ea-9aca-fa163e074e61_660.jpg Фил Коллинз Фото: Michal Kamaryt/Global Look Press

Продажи песни In the Air Tonight британского музыканта Фила Коллинза резко возросли после того, как в Сети набрало популярность видео с реакцией двух блогеров-подростков.

В июле юные авторы YouTube-канала TwinsthenewTrend братья Тим и Фред Уильямсы опубликовали ролик, на котором показывают, как впервые слушают одну из самых известных песен Коллинза. Отличительная черта композиции заключается в том, что в ней тихая и спокойная мелодия на середине прерывается громким проигрышем на барабанах, после чего трек переключается на прерывистый танцевальный ритм.

Видео Уильямсов собрало на видеохостинге 4,6 млн просмотров, а также разошлось по другим социальным сетям.

В итоге продажи хита Коллинза 1981 года подскочили на 1100%, сообщает Rolling Stone. Согласно данным Alpha Data, 7 и 8 августа песню купили более 4600 раз по сравнению с несколькими сотнями покупок трека, которые совершили слушатели неделей ранее.

Как писал NEWS.ru, песни американской группы Rage Against The Machine вновь приобрели популярность на фоне протестов в США, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.