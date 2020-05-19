Основатель Pink Floyd представил новую версию песни Mother

https://static.news.ru/photo/130dbb38-99bb-11ea-aeab-fa163e074e61_660.jpg Роджер Уотерс Фото: Andres Pantoja/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский музыкант Роджер Уотерс, известный как основатель группы Pink Floyd, опубликовал видео, на котором исполнил новую версию песни Mother. Он, как и участники его нынешней группы, находился у себя дома в изоляции из-за пандемии коронавируса, записывая композицию.

Mother была записана в 1979 году и вошла в альбом The Wall того же года. Уотерс продолжает исполнять её по сей день на сольных концертах.

Социальное дистанцирование — неизбежное зло в мире ковида. Просмотр Mother напомнил мне о том, насколько незаменима радость игры в группе, — подписал ролик артист.

Как писал NEWS.ru, группа Pink Floyd запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Первое представление появилось 17 апреля.