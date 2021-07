Один из основателей рок-группы Slipknot Джои Джордисон умер в 46 лет

Один из основателей американской рок-группы Slipknot и её бывший барабанщик Джои Джордисон умер на 47-м году жизни. Об этом сообщила семья музыканта, сообщает Rolling Stone.

Издание отмечает , что причину смерти родственники не назвали, но пояснили, что Джордисон, ушедший из Slipknot в 2013 году из-за рассеянного склероза, мирно скончался во сне. Его похороны будут закрытыми для широкой публики.

Смерть Джоуи оставила в нас пустые сердца и чувство неописуемой печали, — отмечается в заявлении семьи.

Рок-группа Slipknot основана в штате Айова в 1995 году. Джордисон после ухода из неё играл в таких коллективах, как Scar the Martyr и Sinsaenum.

