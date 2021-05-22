Нетихие и несмирные: кто блистал в финале «Евровидения-2021»

В ночь на воскресенье, 23 мая, в Роттердаме завершился международный песенный конкурс «Евровидение-2021». Триумфатором музыкального состязания стал итальянский рок-коллектив Mаneskin с песней Zitti E Buoni.

Победители набрали 524 балла, оставив далеко позади себя остальных конкурсантов. На втором месте расположилась французская певица Барбара Прави с 499 баллами. Замыкает тройку победителей швейцарец Джон Мухарремай, выступавший под псевдонимом Gjon's Tears. Он получил 432 балла.

Представлявшая Россию певица Манижа с песней «Russian woman» заняла девятое место после зрительского голосования и оценок жюри.

Финал Евровидения начался с выступления артистки с Кипра Элены Цагрину, которая исполнила песню под названием «Дьявол». Это было весьма символично, так как затем зрители увидели на сцене и падшего ангела, и дикие танцы группы из Исландии, и албанские мотивы в песне «Карма» Анжелы Перистери, выступившей в клубах красного инфернального дыма.

В итоге победили итальянцы с песней, которая переводится как «тихие и смирные». На сцене таковыми они отнюдь не выглядели — наоборот, рокеры выступили дерзко, модно и гламурно.

О том, как прошёл финал Евровидения, — в фотогалерее NEWS.ru.

Группа Maneskin (Италия) vk.com/eurovisionsongcontest Певец Жангю Макрой (Нидерланды) vk.com/eurovisionsongcontest Певец Tix (Норвегия) vk.com/eurovisionsongcontest Певица Самира Эфенди (Азербайджан) vk.com/eurovisionsongcontest Группа Go_A (Украина) vk.com/eurovisionsongcontest Группа The Roop (Литва) Певица Виктория (Болгария) vk.com/eurovisionsongcontest Группа Blind Channel (Финляндия) vk.com/eurovisionsongcontest Певец Йендрик (Германия) vk.com/eurovisionsongcontest Певица Наталья Гордиенко (Молдавия) vk.com/eurovisionsongcontest Вокалист группы The Black Mamba Педру Таганка (Португалия) vk.com/eurovisionsongcontest Группа Hurricane (Сербия) vk.com/eurovisionsongcontest Певец Джеймс Ньюман (Великобритания) vk.com/eurovisionsongcontest Певица Стефания (Греция) vk.com/eurovisionsongcontest Певица Destiny (Мальта) vk.com/eurovisionsongcontest Группа Maneskin (Италия) Sander Koning / POOL/ТАСС