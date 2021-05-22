Нетихие и несмирные: кто блистал в финале «Евровидения-2021»

В ночь на воскресенье, 23 мая, в Роттердаме завершился международный песенный конкурс «Евровидение-2021». Триумфатором музыкального состязания стал итальянский рок-коллектив Mаneskin с песней Zitti E Buoni.
Победители набрали 524 балла, оставив далеко позади себя остальных конкурсантов. На втором месте расположилась французская певица Барбара Прави с 499 баллами. Замыкает тройку победителей швейцарец Джон Мухарремай, выступавший под псевдонимом Gjon's Tears. Он получил 432 балла.
Представлявшая Россию певица Манижа с песней «Russian woman» заняла девятое место после зрительского голосования и оценок жюри.
Финал Евровидения начался с выступления артистки с Кипра Элены Цагрину, которая исполнила песню под названием «Дьявол». Это было весьма символично, так как затем зрители увидели на сцене и падшего ангела, и дикие танцы группы из Исландии, и албанские мотивы в песне «Карма» Анжелы Перистери, выступившей в клубах красного инфернального дыма.
В итоге победили итальянцы с песней, которая переводится как «тихие и смирные». На сцене таковыми они отнюдь не выглядели — наоборот, рокеры выступили дерзко, модно и гламурно.
О том, как прошёл финал Евровидения, — в фотогалерее NEWS.ru.
Группа Maneskin (Италия)
vk.com/eurovisionsongcontest
Певец Жангю Макрой (Нидерланды)
vk.com/eurovisionsongcontest
Певец Tix (Норвегия)
vk.com/eurovisionsongcontest
Певица Самира Эфенди (Азербайджан)
vk.com/eurovisionsongcontest
Группа Go_A (Украина)
vk.com/eurovisionsongcontest
Группа The Roop (Литва)
Певица Виктория (Болгария)
vk.com/eurovisionsongcontest
Группа Blind Channel (Финляндия)
vk.com/eurovisionsongcontest
Певец Йендрик (Германия)
vk.com/eurovisionsongcontest
Певица Наталья Гордиенко (Молдавия)
vk.com/eurovisionsongcontest
Вокалист группы The Black Mamba Педру Таганка (Португалия)
vk.com/eurovisionsongcontest
Группа Hurricane (Сербия)
vk.com/eurovisionsongcontest
Певец Джеймс Ньюман (Великобритания)
vk.com/eurovisionsongcontest
Певица Стефания (Греция)
vk.com/eurovisionsongcontest
Певица Destiny (Мальта)
vk.com/eurovisionsongcontest
Группа Maneskin (Италия)
Sander Koning / POOL/ТАСС