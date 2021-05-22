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Группа Maneskin (Италия)
Музыка

Нетихие и несмирные: кто блистал в финале «Евровидения-2021»

14:00, 23 мая 2021
Фото: Sander Koning / POOL/ТАСС

В ночь на воскресенье, 23 мая, в Роттердаме завершился международный песенный конкурс «Евровидение-2021». Триумфатором музыкального состязания стал итальянский рок-коллектив Mаneskin с песней Zitti E Buoni. 

Победители набрали 524 балла, оставив далеко позади себя остальных конкурсантов. На втором месте расположилась французская певица Барбара Прави с 499 баллами. Замыкает тройку победителей швейцарец Джон Мухарремай, выступавший под псевдонимом Gjon's Tears. Он получил 432 балла.  

Представлявшая Россию певица Манижа с песней «Russian woman» заняла девятое место после зрительского голосования и оценок жюри.

Финал Евровидения начался с выступления артистки с Кипра Элены Цагрину, которая исполнила песню под названием «Дьявол». Это было весьма символично, так как затем зрители увидели на сцене и падшего ангела, и дикие танцы группы из Исландии, и албанские мотивы в песне «Карма» Анжелы Перистери, выступившей в клубах красного инфернального дыма. 

В итоге победили итальянцы с песней, которая переводится как «тихие и смирные». На сцене таковыми они отнюдь не выглядели — наоборот, рокеры выступили дерзко, модно и гламурно. 

О том, как прошёл финал Евровидения, — в фотогалерее NEWS.ru.

Группа Maneskin (Италия)

vk.com/eurovisionsongcontest

Певец Жангю Макрой (Нидерланды)

vk.com/eurovisionsongcontest

Певец Tix (Норвегия)

vk.com/eurovisionsongcontest

Певица Самира Эфенди (Азербайджан)

vk.com/eurovisionsongcontest

Группа Go_A (Украина)

vk.com/eurovisionsongcontest

Группа The Roop (Литва)

Певица Виктория (Болгария)

vk.com/eurovisionsongcontest

Группа Blind Channel (Финляндия)

vk.com/eurovisionsongcontest

Певец Йендрик (Германия)

vk.com/eurovisionsongcontest

Певица Наталья Гордиенко (Молдавия)

vk.com/eurovisionsongcontest

Вокалист группы The Black Mamba Педру Таганка (Португалия)

vk.com/eurovisionsongcontest

Группа Hurricane (Сербия)

vk.com/eurovisionsongcontest

Певец Джеймс Ньюман (Великобритания)

vk.com/eurovisionsongcontest

Певица Стефания (Греция)

vk.com/eurovisionsongcontest

Певица Destiny (Мальта)

vk.com/eurovisionsongcontest

Группа Maneskin (Италия)

Sander Koning / POOL/ТАСС

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