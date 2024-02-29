Натан ответил на слова Соседова о недостойных петь гимн России Рэпер Натан не согласился со словами Соседова о недостойной исполнять гимн Коке

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Рэпер Натан

Рэпер Натан в беседе с корреспондентом NEWS.ru на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK» не согласился со словами музыкального критика Сергея Соседова о том, что певицы Клава Кока, Люся Чеботина и Zivert не годятся для исполнения гимна России. По мнению Натана, знать слова гимна — это уже большая честь.

Я считаю, что в современной России, если ты уже знаешь слова гимна, это большая честь. Поэтому не надо докапываться, достойно или недостойно. Учите гимн и знайте его наизусть, это достойно, — сказал Натан.

Ранее Соседов заявил, что гимн России в первую очередь должен быть достойно исполнен. По его мнению, во вторую очередь имеет значение, насколько популярный певец будет его петь. Таким образом, музыкальный критик считает, если популярная певица плохо исполняет российский гимн, то ей не нужно доверять такую задачу.

Натан ранее высказал мнение, что дети знаменитостей могут достойно себя проявить на шоу «Новая Фабрика звезд». Премьера состоится на телеканале ТНТ 3 марта, среди участников — сыновья певца Михаила Круга и телеведущей Тины Канделаки.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что певица Полина Гагарина отказалась выступать на московском стадионе «Динамо» перед матчем сборных России и Сербии по футболу 21 марта из-за корпоратива. Менеджер исполнительницы рассказал, что в этот день у Гагариной запланировано выступление на частном мероприятии в ресторане.