«Будет хорошим лифтом»: Натан о звездных детях на «Фабрике» Натан допустил, что дети знаменитостей раскроют талант на «Новой Фабрике звезд»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Рэпер Натан

Рэпер Натан допустил в беседе с корреспондентом NEWS.ru на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK», что дети знаменитостей успешно проявят свой талант в шоу «Новая Фабрика звезд». В числе участников проекта оказались сыновья телеведущей Тины Канделаки и певца Михаила Круга.

То, что участвуют дети знаменитостей, — я очень надеюсь, что это будут талантливые ребята, которые проявят себя в полной мере, и зрители это оценят. Вообще, я не могу давать какие-либо прогнозы. Талантливых людей у нас очень много. Надеюсь, это будет хорошим лифтом для того, чтобы мы увидели и заметили их, — сказал Натан.

Ранее сообщалось, что у участников «Новой Фабрики звезд» Александра Круга и Леонтия Канделаки забрали мобильные телефоны перед тем, как заселили в «звездный дом». Там они и еще 15 участников будут круглосуточно находиться под прицелами камер.

Премьера «Новой Фабрики звезд» состоится на телеканале ТНТ 3 марта в 17:00. Следить за героями можно будет в реалити-формате каждый день в 09:00. В роли наставников в проекте выступят солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. Ведущими пятничных итоговых концертов станут Регина Тодоренко и Тимур Родригез, а в будни вести шоу будет актриса Анна Хилькевич.