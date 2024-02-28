Соседов назвал имена певиц, которым нельзя исполнять гимн России Соседов: Клава Кока и Zivert не годятся для исполнения гимна России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Певицы Клава Кока, Люся Чеботина и Zivert не годятся для исполнения гимна России, считает музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов. В беседе с NEWS.ru он заявил, что гимн должен быть спет мощно, красиво и главное — достойно. По его мнению, если артистка популярная, но пение при этом плохое, то не стоит ее приглашать.

Гимн России должен быть в первую очередь достойно исполнен. Во вторую очередь имеет значение, насколько популярный певец будет его петь. Если певица популярна, но ее исполнение плохое, то и приглашать ее не нужно. Клава Кока, Люся Чеботина, например, или Зиверт не годятся. Потому что гимн должен быть исполнен красиво, мощно, диапазонально. Это должно быть ярко и запоминающе, — заявил Соседов.

Ранее сообщалось, что певица Полина Гагарина отказалась выступать перед товарищеским матчем сборных России и Сербии по футболу на стадионе «Динамо», где она должна была исполнить гимн РФ. Как пояснил концертный директор артистки, на этот день у нее запланировано выступление в ресторане. Игра состоится 21 марта. Известно, что перед матчем также выступят Григорий Лепс и участник Евровидения-2018 от Армении Севак Ханагян.