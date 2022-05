Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» пройдёт 24–26 июня в Тульской области

Фото Пресс-служба фестиваля «Дикая мята»

С 24 по 26 июня в посёлке Бунырёво Тульской области состоится музыкальный фестиваль «Дикая мята». Зрители смогут разместиться в комфортном экологичном глемпинге — современных модульных домах, на сцене в эти дни выступят десятки популярных артистов. Об этом организаторы фестиваля сообщили NEWS.ru.

В 2022 году специально для гостей «Дикой мяты» на поле, где проводится музыкальный фестиваль, открыли современный экологичный глемпинг «Дикая Мята. Сamp», который будет действовать круглый год. Там были построены и обустроены современные модульные дома, палаточная гостиница и меблированные типи.

Новые модульные дома для гостей фестиваля «Дикая мята» Пресс-служба фестиваля «Дикая мята»

По всем полю будут расставлены питьевые фонтанчики и точки с кипятком, уже проложены дорожки, по которым можно легко дойти до другого конца поля. Также в этом году появится первый блок со стационарными туалетами и душевыми кабинами, откроется точка с минерализованной водой. Гости кемпа и фестиваля смогут воспользоваться этими услугами бесплатно.

Кроме того, гостей ждут 45 фуд-траков на любой вкус: от немецких колбасок на гриле до греческого гироса. Будут работать вегетарианский фуд-корт и ресторан, где все блюда готовятся по рецептам продюсера фестиваля Андрея Клюкина.

Что касается музыкальной части, то на данный момент в лайн-апе заявлены Дельфин, АИГЕЛ, PYROKINESIS, «Космонавтов нет», Фёдор Фомин, Kedr Livanskiy, «Дайте танк (!)», IOWA, Woodju, Нейромонах Феофан, RSAC, Антоха MC, playingtheangel, Bad Zu, Everthe8, Oligarkh, ЛАУД, «тима ищет свет», ТАйМСКВЕР, Fonarev, 3H Company, Сrazy Astronaut, Nikita Zabelin, «Механический пёс», Эрика Лундмоен, ICHI, I Am Waiting for You Last Summer, TRITIA, Raizer, Александр Нуждин, Курара, «Щенки», Дана Соколова, Guru Groove Foundation, Тося Чайкина, Cheese People, Ермак!, Weo, Z-Cat, Ant+Shift, Somnia, PSYBOLORD, «Пока Все Змеи Спят», Misheral, Miss Yo-Yo, Michael Demos, Breaking System, Hell Bruizes, De Mork, Juncti, УСVЛ, ENVENN.

Все желающие приехать на «Дикую Мяту. VIOLET» 24–26 июня могут забронировать билет на сайте www.mintmusic.ru за 500 рублей, застраховав себя от переносов и отмены. Доплатить оставшуюся сумму можно в любой момент до начала фестиваля. Организаторы «Дикой мяты» заверили, что в случае отмены или переноса мероприятия 500 рублей вернутся к покупателю.