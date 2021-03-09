Лоза не увидел русскую культуру в песне певицы Manizha для «Евровидения»

https://static.news.ru/photo/3586b53a-80e6-11eb-978e-96000091f725_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Песня «Русская женщина» (Russian woman), с которой певица Манижа Сангин, она же Manizha, представит Россию на международном конкурсе песни «Евровидение», вовсе не отражает суть русской культуры. Такое мнение высказал музыкант и общественный эксперт Юрий Лоза.

Прежде всего, никакого отношения к национальной песенной культуре не имеет рэп, уверен он. В основе этого направления лежит ритм, в то время как европейская в целом и российская в частности музыка базируется на нотах, подчеркнул музыкальный критик.

Если вы хотите представлять Россию, представляйте ее русской культурой — в любом исполнении, но всё-таки русской культурой. Разве эта песня имеет какое-то отношение к русской культуре? — цитирует Лозу РИА Новости.

По его мнению, искать подлинную русскую культуру следовало бы в «глубинке»: для этого надо было поехать в любой населённый пункт и послушать, что на самом деле поют люди.

Ни песня певицы, ни её собственный образ — движения, жесты, одежда — не соответствуют параметрам, характерным для русской культуры, подчеркнул Лоза.

О том, что Manizha будет представлять Россию на международном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования, которое проходило в эфире «Первого канала». На участие в конкурсе также претендовали дуэт «2Маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группа Therr Maitz.

Незадолго до этого от участия в Евровидении отказался панк-рейв-коллектив Little Big.

Ранее Лоза раскритиковал сразу всех участников «Евровидения» от России. По его словам, этих исполнителей никто не помнит, как и то, что они поют на конкурсах, писал NEWS.ru. Во время застолий россияне поют не песни условной Манижи Сангин, а его «Плот», заявил Лоза.