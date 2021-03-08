«Никто их не помнит»: Лоза раскритиковал всех участников Евровидения

https://static.news.ru/photo/aaefaf16-80a0-11eb-8390-96000091f725_660.jpg Фото: Eurovision Song Contest/facebook.com

Юрий Лоза раскритиковал сразу всех участников Евровидения от России. По его словам, этих исполнителей никто не помнит, как и то, что они поют на конкурсах.

Музыкант уверен, что на Евровидении певцы представляют не Россию, а самих себя.

Когда они представляли Россию? Они представляют сами себя! Когда и кто из них представлял Россию? Не было такого никогда. Все представляют какую-то свою структуру собственную. Не было ни одной нотки российской сыграно. Всё американское, шведское, английское, нашего ничего нет! — возмущается певец в интервью Пятому каналу.

По словам Лозы, ни одна исполненная на конкурсе песня впоследствии не стала хитом. И во время застолий россияне поют не песни условной Манижи, а его «Плот».

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин оценил выбор певицы Manizha для участия в международном конкурсе «Евровидение-2021» от России. Она выступит с песней Russian Woman.