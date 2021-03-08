Пригожин высказался о выдвижении певицы Manizha на Евровидение-2021

https://static.news.ru/photo/b06f2302-805c-11eb-86ed-96000091f725_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Vadim Tarakanov/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин оценил выбор певицы Manizha для участия в международном конкурсе «Евровидение-2021» от России. Она выступит с песней Russian Woman.

В эфире Первого канала говорилось, что за таджичку зрители отдали 39,7% голосов — больше, чем за группу Therr Maitz и дуэт #2Маши.

Я нигде не слышал её в хит-парадах, но я видел её выступление, она очень достойная была. Я видел её один раз, она произвела на меня нормальное впечатление. Время покажет, — отметил продюсер в беседе с РЕН ТВ.

Он не стал оценивать её шансы на конкурсе, уточнив, что оценки являются прерогативой жюри.

Если б я оценивал, мы бы всегда были на первом месте, — сказал Пригожин.

Евровидение-2021 состоится в офлайн-формате 18–22 мая в Роттердаме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Manizha назвала выступление на Евровидении «великой возможностью» поговорить с миром о том, что для неё действительно важно. Она добавила, что Россия приняла и вырастила её, а конкурсная песня рассказывает о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России.