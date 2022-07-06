Лепс назвал свою единственную песню, которую считает «стопроцентным хитом» Лепс назвал «Рюмку водки на столе» своим единственным «стопроцентным хитом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс сразу же понял, что песня «Рюмка водки на столе» станет «стопроцентным хитом», так как тема трека очень актуальна для русского человека, рассказал он в разговоре с «МК в Питере». При этом музыкант признался, что у него универсального рецепта создания хитовой песни нет.

В моей жизни был только один случай, когда я понял, что это стопроцентный хит, — «Рюмка водки на столе» (песню написал певец Жека и продал ее за $300. — NEWS.ru). Потому что для русского человека это действительно очень актуально. Как только я услышал эту песню, я ее сразу купил, потому что сразу понял, что это стопроцентное попадание, — вспомнил Лепс.

При этом музыкант считает, что успешная песня может быть как «умной», так и «глупой». Например, Лепс назвал свой хит «Я тебя не люблю» «какой-то частушкой». Вместе с этим певец признал, что трек людям понравился. По его мнению, это связано с тем, что успех песни у слушателей во многом связан с запоминаемостью слов трека.

Ведь слушатели в большинстве своем непрофессионалы — они должны просто запоминать слова, и все дела, — резюмировал Лепс.

Ранее Лепс и телеведущая Юлия Барановская посетили Донбасс, чтобы поддержать военных. Они оказались вместе на одном фото с ополченцами ДНР, которые уже несколько лет защищают Донецк.