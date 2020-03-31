Фото: Robertus Pudyanto/ZUMAPRESS/Global Look Press

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2020», который пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, решили провести мероприятие в формате специального концерта. Он состоится 16 мая.

Событие под названием Europe Shine A Light пройдёт при участии конкурсантов, которым не удалось посостязаться в этом году, а также артистов прошлых лет, сообщается на сайте Евровидения. Мы призываем всех...