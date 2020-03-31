Фото: Robertus Pudyanto/ZUMAPRESS/Global Look Press

Американский трубач Уоллес Рони скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Последние дни своей жизни 59-летний музыкант провёл в больнице города Патерсон, штат Нью-Джерси.

Информацию о смерти легенды джаза телеканалу CNN подтвердила его публицист Лидия Либман.

Семья собирается устроить поминальную службу памяти Уоллеса и его музыкальных вкладов после того, как эта пандемия пройдёт, — заявила женщина.

В Нью-Йорке в возрасте 69 лет умер автор песни I Love Rock ’n’ Roll Алан Меррилл. Смерть наступила после заражения COVID-19, писал NEWS.ru.

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