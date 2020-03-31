https://static.news.ru/photo/139ed37a-73d7-11ea-a0e8-fa163e074e61_660.jpgФото: Robertus Pudyanto/ZUMAPRESS/Global Look Press
Американский трубач Уоллес Рони скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Последние дни своей жизни 59-летний музыкант провёл в больнице города Патерсон, штат Нью-Джерси.
Информацию о смерти легенды джаза телеканалу CNN подтвердила его публицист Лидия Либман.
Семья собирается устроить поминальную службу памяти Уоллеса и его музыкальных вкладов после того, как эта пандемия пройдёт, — заявила женщина.
We are devastated that our brother trumpeter Wallace Roney passed away today due to complications from Covid-19. Wallace was a global life force in the jazz community. He played with Miles at the historic Montreux concert directed by Quincy Jones. (1/2)