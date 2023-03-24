Концерты ДДТ в Петербурге и Москве перенесены на неопределенный срок

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Солист группы ДДТ Юрий Шевчук

Группа ДДТ сообщила, что концерты в Санкт-Петербурге и Москве, планировавшиеся на 27 мая и 17 июня, перенесены на неопределенный срок по не зависящим от коллектива и организаторов причинам. Ранее также были отложены выступления рок-группы в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. Все приобретенные билеты будут действительны, но зрители могут в любое время обратиться за возвратом денежных средств, сообщается на официальном сайте ДДТ.

Уважаемые зрители, друзья и единомышленники! Вынуждены сообщить вам, что по не зависящим от группы и организаторов причинам, концерты группы ДДТ <...> переносятся на неопределенный срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность, — говорится в сообщении.

Группа поблагодарила поклонников, которые приобрели билеты во многих российских городах и не торопятся сдавать их обратно, терпеливо ожидая выступлений. Им посоветовали следить за информацией об изменениях в расписании концертов на официальном сайте.

Лидер рок-группы Юрий Шевчук в июле 2022 года заявил, что концерты ДДТ в стране «запретили» после того, как на него завели административное дело о дискредитации российской армии. Уфимский суд признал музыканта виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Протокол на Шевчука составили в мае того же года после концерта в Уфе, на котором артист критически высказывался о проведении российской спецоперации на Украине.