Американский музыкант Шон Картер, известный как рэпер Jay-Z, объяснил, почему он и его жена, певица Бейонсе, не встали, когда заиграл гимн США во время Супербоула.
Jay-Z подчеркнул, что случившееся не было политическим высказыванием,
Произошедшее не было спланировано... Это просто произошло, — отметил артист.
Он также заявил, что самое большое политическое высказывание было сделано по время перерыва на Супербоуле, когда на сцену вышла колумбийка Шакира и пуэрториканка Дженнифер Лопес.
Как писал NEWS.ru, семья сидела недалеко от поля и даже не попыталась встать со своих стульев. Мужчина рядом с Бейонсе и Jay-Z, по всей видимости, их телохранитель, слушал гимн стоя.
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