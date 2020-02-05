https://static.news.ru/photo/2f46afe8-4831-11ea-94db-fa163e074e61_660.jpg Jay-Z Фото: Jason Moore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант Шон Картер, известный как рэпер Jay-Z, объяснил, почему он и его жена, певица Бейонсе, не встали, когда заиграл гимн США во время Супербоула.

Jay-Z подчеркнул, что случившееся не было политическим высказыванием, сообщает Syracuse.

Произошедшее не было спланировано... Это просто произошло, — отметил артист.

Он также заявил, что самое большое политическое высказывание было сделано по время перерыва на Супербоуле, когда на сцену вышла колумбийка Шакира и пуэрториканка Дженнифер Лопес.

Как писал NEWS.ru, семья сидела недалеко от поля и даже не попыталась встать со своих стульев. Мужчина рядом с Бейонсе и Jay-Z, по всей видимости, их телохранитель, слушал гимн стоя.