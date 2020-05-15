Группа BTS проведёт онлайн-концерт Bang Bang Con the Live

https://static.news.ru/photo/227da826-969b-11ea-8262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южнокорейская группа BTS даст концерт в режиме онлайн. Выступление получило название Bang Bang Con the Live.

Трансляция пройдёт 14 июня в в собственной соцсети коллектива Weverse, сообщает The Rolling Stone. Чтобы посмотреть шоу длиной 90 минут, зрителям придётся купить билет.

Для концерта все семь участников соберутся в одном помещении. Позже артисты сообщат новости о будущих представлениях.

Ранее участники BTS объявили об отмене мирового тура из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Гастроли под названием Map Of The Soul Tour должны были начаться в апреле и пройти в Южной Корее, Японии, США и Европе, писал NEWS.ru.