Группа BTS проведёт онлайн-концерт Bang Bang Con the Live

Южнокорейская группа BTS даст концерт в режиме онлайн. Выступление получило название Bang Bang Con the Live.
Трансляция пройдёт 14 июня в в собственной соцсети коллектива Weverse,
Для концерта все семь участников соберутся в одном помещении. Позже артисты сообщат новости о будущих представлениях.
Ранее участники BTS объявили об отмене мирового тура из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Гастроли под названием Map Of The Soul Tour должны были начаться в апреле и пройти в Южной Корее, Японии, США и Европе, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен