Группа BTS отложила мировой тур из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/7458f704-8953-11ea-9ba9-fa163e074e61_660.jpg Группа BTS Фото: Efren Landaos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южнокорейская группа BTS объявила об отмене мирового тура из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. О новых пока что не сообщается.

Гастроли под названием Map Of The Soul Tour должны были начаться в апреле и пройти в Южной Корее, Японии, США и Европе, говорится в Facebook коллектива.

Мы приняли тяжёлое решение приостановить ранее анонсированное расписание тура и разработать новый график, — заявили музыканты.

Как писал NEWS.ru, южнокорейская группа Girl's Alert распалась из-за пандемии коронавируса. Коллектив существовал с 2017 года.