Группа BTS отложила мировой тур из-за коронавируса

Южнокорейская группа BTS объявила об отмене мирового тура из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. О новых пока что не сообщается.
Гастроли под названием Map Of The Soul Tour должны были начаться в апреле и пройти в Южной Корее, Японии, США и Европе,
Мы приняли тяжёлое решение приостановить ранее анонсированное расписание тура и разработать новый график, — заявили музыканты.
Как писал NEWS.ru, южнокорейская группа Girl's Alert распалась из-за пандемии коронавируса. Коллектив существовал с 2017 года.
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