Гитара лидера группы Nirvana выставлена на аукцион

Акустическая гитара Курта Кобейна, покойного лидера гранж-группы Nirvana, выставлена на торги в США со стартовой ценой почти в $1 миллион.

С молотка уйдёт гитара Martin D-18E 1959 года выпуска, на которой Кобейн играл на легендарном концерте группы MTV Unplugged in New York в 1993 году, незадолго до своей смерти. Видеозапись концерта была выпущена уже после самоубийства музыканта в 1994 году и стала одной из самых знаменитых концертных записей Nirvana, пластинка Unplugged in New York получила «Грэмми» в 1996 году в номинации «Лучший альтернативный альбом». Торги пройдут онлайн 19 и 20 июня 2020 года, сообщает сайт аукционного дома Julien's Auctions.

