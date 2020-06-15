Эминем составил свой список величайших рэперов

Фото: Ade Johnson/Global Look Press

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. Состязание пройдёт на той же сцене, которая была отведена для мероприятия в 2020 году.

Представители Европейского вещательного союза (EBU) объявили о датах и месте события в конференц-центре Ahoy in Rotterdam, где артисты поборются за первенство, сообщается на сайте конкурса. Принципиально важно, чтобы конкурс песни...