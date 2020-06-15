Музыка

Эминем составил свой список величайших рэперов

16:51, 15 июня 2020
Эминем Эминем Фото: Ade Johnson/Global Look Press

Американский музыкант Маршалл Мэтерс, известный как Эминем, опубликовал список рэперов, которых считает величайшими. Он перечислил 17 имён.

YouTube-блогер Шакилл Дэвис, известный как No Life Shaq, выложил ролик, чтобы показать переписки с известными хип-хоп-исполнителями, в которых он просит рассказать, кто, по их мнению, «величайший рэпер всех времён». Эминем не стал писать блогеру в личных сообщениях и вместо этого ответил ему в Twitter.

Артист выдал список имён, среди которых Лил Уэйн, 2Pac, Royce da 5'9, Jay-Z, Redman, Treach, Kool G Rap, Notorious B.I.G. и Kxng Crooked.

Он также упомянул LL Cool J, Nas, Джойнера Лукаса, Кендрика Ламара, J. Cole, Andre 3000, Rakim и Big Daddy Kane.

В марте Эминем назвал победителя челленджа, которым он призвал рэперов обогнать его по скорости чтения рэпа. Ранее исполнитель улучшил собственный результат, с которым ранее попал в Книгу рекордов Гиннесса, писал NEWS.ru.

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