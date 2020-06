Эминем составил свой список величайших рэперов

YouTube-блогер Шакилл Дэвис, известный как No Life Shaq, выложил ролик, чтобы показать переписки с известными хип-хоп-исполнителями, в которых он просит рассказать, кто, по их мнению, «величайший рэпер всех времён». Эминем не стал писать блогеру в личных сообщениях и вместо этого ответил ему в Twitter.

Артист выдал список имён, среди которых Лил Уэйн, 2Pac, Royce da 5'9, Jay-Z, Redman, Treach, Kool G Rap, Notorious B.I.G. и Kxng Crooked.

For me, in no particular order... Toss up between wayne, pac, royce, jay, redman, treach, g. rap, biggie & king crook....