Эминем составил свой список величайших рэперов

Американский музыкант Маршалл Мэтерс, известный как Эминем, опубликовал список рэперов, которых считает величайшими. Он перечислил 17 имён.
YouTube-блогер Шакилл Дэвис, известный как No Life Shaq, выложил ролик, чтобы показать переписки с известными хип-хоп-исполнителями, в которых он просит рассказать, кто, по их мнению, «величайший рэпер всех времён». Эминем не стал писать блогеру в личных сообщениях и вместо этого ответил ему в Twitter.
Артист выдал список имён, среди которых Лил Уэйн, 2Pac, Royce da 5'9, Jay-Z, Redman, Treach, Kool G Rap, Notorious B.I.G. и Kxng Crooked.
For me, in no particular order... Toss up between wayne, pac, royce, jay, redman, treach, g. rap, biggie & king crook....
В марте Эминем назвал победителя челленджа, которым он призвал рэперов обогнать его по скорости чтения рэпа. Ранее исполнитель улучшил собственный результат, с которым ранее попал в Книгу рекордов Гиннесса, писал NEWS.ru.