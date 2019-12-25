https://static.news.ru/photo/eb5a2dd6-2711-11ea-aea3-fa163e074e61_660.jpg Джастин Бибер Фото: Hindustan Times/imago stock&people/Global Look Press

Канадский певец Джастин Бибер анонсировал концертный тур и дату выхода нового сингла.

Гастроли Бибера начнутся 14 мая в городе Сиэтл американского штата Вашингтон. В качестве последней даты в настоящее время указан концерт в Ист-Ратерфорд штата Нью-Джерси, куда артист приедет после канадской части тура.

Кроме того, Бибер объявил в опубликованном видео, что 3 января у него выйдет новая песня Yummy. Также фанов ждут новый документальный фильм о певце 31 декабря, и альбом, точная дата выхода которого пока не известна.

Как писал NEWS.ru, в октябре американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом. По мнению поклонников, композиция Lose You to Find Me посвящена её бывшему возлюбленному, Джастину Биберу.