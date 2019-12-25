Канадский певец Джастин Бибер анонсировал концертный тур и дату выхода нового сингла.
Гастроли Бибера начнутся 14 мая в городе Сиэтл американского штата Вашингтон. В качестве последней даты в настоящее время указан концерт в Ист-Ратерфорд штата Нью-Джерси, куда артист приедет после канадской части тура.
Кроме того, Бибер объявил в опубликованном видео, что 3 января у него выйдет новая песня Yummy. Также фанов ждут новый документальный фильм о певце 31 декабря, и альбом, точная дата выхода которого пока не известна.
Как писал NEWS.ru, в октябре американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом. По мнению поклонников, композиция Lose You to Find Me посвящена её бывшему возлюбленному, Джастину Биберу.
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