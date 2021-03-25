Дробыш объяснил, почему Manizha ждёт провал на Евровидении

https://static.news.ru/photo/10243d5a-8d69-11eb-9356-96000091f725_660.jpg Фото: Eurovision Song Contest/facebook.com

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш скептически оценил перспективы певицы Manizha, которая будет представлять Россию на Евровидении-2021 с песней Russian Woman («Русская женщина»). Он объяснил, почему, по его мнению, это выступление не будет иметь успеха на конкурсе.

Дробыш подчеркнул, что не имеет ничего против самой исполнительницы. По его словам, уже один тот факт, что к ней тепло относится певец Николай Носков, является поводом её уважать. Сомнения у продюсера вызвала песня.

Если мы говорим о песне, она должна произвести сиюминутное впечатление. Лично на меня не произвела. И, судя по всему, много на кого не произвела. Всё-таки Евровидение — такое действо, где приветствуется либо горлопанство, когда кто-то выходит и прямо рвёт всех, даже балладами, либо что-то с фриками. <...> Либо это должен быть безусловный, стопудовый хит, как у Рыбака в Москве (Александр Рыбак — представитель Норвегии, выигравший Евровидение-2009. — NEWS.ru), — сказал Дробыш в интервью на YouTube-шоу «Алёна, блин!».

По мнению продюсера, Manizha пробьётся в финальную стадию конкурса, но займёт место во второй десятке. Это, подчеркнул Дробыш, никоим образом не унизит её как певицу и не умалит её достоинств.

О том, что Manizha будет представлять Россию на международном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования, которое проходило в эфире Первого канала. На участие в конкурсе также претендовали дуэт «2Маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группа Therr Maitz.

Ранее певица Манижа Сангин, она же Manizha, которая представит Россию на международном конкурсе песни «Евровидение», объяснила смысл своей песни «Русская женщина». По её словам, композиция посвящена трансформации самоощущения представительницы слабого пола в течение нескольких столетий. От, собственно, слабой она переходит к сильной и независимой.

Российская женщина, отметила артистка, «прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной». Это долгая дорога «от фабричных цехов до полётов в космос». Такая женщина «никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», уверена Manizha. Певица добавила, что написала песню 8 марта 2020 года, но представить общественности решила её лишь спустя год. На Евровидении артистка намерена продемонстрировать миру щедрость и открытость России.

Как писал NEWS.ru, букмекеры дали прогноз на результаты конкурса, который соотносится с ожиданиями Дробыша. Они прогнозируют победу представительницы Мальты Дестини Чукуньере, которая выступит с композицией Je Me Casse.

На втором и третьем местах, по мнению аналитиков, «финишируют» швейцарец и француженка. В этом году от Швейцарии приедет певец Джон Мухарремай (псевдоним Gjon’s Tears), а от Франции— певица и актриса Барбара Прави. Российскую участницу Manizha пока поставили на 13-е место.