Букмекеры предсказали судьбу Манижи на Евровидении

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Букмекеры прогнозируют победу представительницы Мальты Дестини Чукуньере на конкурсе Евровидение-2021. Она выступит с композицией «Je Me Casse».

На втором и третьем местах, по мнению аналитиков, «финишируют» музыканты из Швейцарии и Франции. В этом году от Швейцарии приедет певец Джон Мухарремай (псевдонимом Gjon’s Tears), а от Парижа — певица и актриса Барбара Прави. Российскую участницу Манижу пока поставили на 13-е место, передаёт портал Eurovisionworld.

Несмотря на это, видео её выступления с песней «Russian Women» на YouTube-канале конкурса стало вторым по популярности, уступив лишь клипу группы Hurricane, которая представит Сербию с песней Loco Loco. Евровидение должно пройти 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В конкурсе примут участие певцы из 41 страны. Однако мероприятие состоится в онлайн-формате.

Накануне стало известно, что группа «Галасы ЗМеста», которая должна представлять Белоруссию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», готовит новую песню. Об этом заявил председатель государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт. Ранее Европейский вещательный союз, организующий Евровидение, сообщил, что выдвинутая от Белоруссии песня не может быть представлена на конкурсе в нынешнем виде из-за того, что композиция не соответствует правилам конкурса, так как может быть политизирована.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Бутаков, фронтмен группы «Галасы ЗМеста», которую собираются отправить от Белоруссии на международный песенный конкурс «Евровидение», заявил, что страна может отказаться от участия в соревновании после претензий организаторов. Он отметил, что, вероятно, текст песни «Я научу тебя», с которой музыканты хотели поехать в Роттердам, изменён не будет.