Дробыш: мы живём в эпоху лгунов и бездарей

Виктор Дробыш дважды попал под удар коронавируса. Весной прямо перед карантином он презентовал новый музыкальный проект, однако далее COVID-19 перечеркнул планы всего шоу-бизнеса на концерты и гастроли. А осенью продюсер сам попал в больницу с коронавирусом.

Действительно ли артисты обнищали? Что будет с шоу-бизнесом в 2021 году? Права ли Ольга Бузова, что мы живём в её эпоху? Нужно ли звёздам бойкотировать новогодние программы на ТВ? На эти и другие вопросы Виктор Дробыш ответил в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

COVID vs. Дробыш: как проходила борьба?

— Вас коронавирус миловал, но, к сожалению, не миновал. Какие советы вы можете дать тем, кто заразился COVID-19 и тем, кто здоров?

— Во-первых, я не врач, но могу посоветовать чисто по-человечески не бояться этой болезни, потому что паника — это «COVID-мозга» в первую очередь. Во-вторых, я считаю, что надо относиться с большой осторожностью, не бояться, но осторожно следить за своим здоровьем. Если чувствуете какое-то недомогание или слабость, стараться максимально быстро отреагировать на болезнь и не запускать её, потому что все случаи, которые происходят — это запущенные случаи.

И самое главное, мне повезло, что меня окружали, наверное, самые лучшие врачи, которые существуют сегодня в нашей стране. Это 52-я больница (ГКБ № 52. — NEWS.ru), которая первая взяла на себя вызов коронавируса, поэтому они набрали самое большое количество опыта. Если вы заболели, то постарайтесь обратиться к компетентным врачам и меньше пить таблеток, потому что может прийти время, когда вам понадобится таблетка, но вы уже запустите свой организм. Берегите себя и реагируйте на эту болезнь молниеносно — это залог здоровья.

— Когда вам поставили диагноз, о чём вы подумали прежде всего?

— Я подумал, что я бегал от этой болезни, к ней и прибежал.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бедные артисты: как коронавирус ударил по шоу-бизнесу

— Индустрию развлечений сразу внесли в список наиболее пострадавших из-за пандемии. Многие артисты жалуются, что остались без заработка. Всё ли так плохо в шоу-бизнесе?

— На самом деле, всё реально плохо, потому что артисты действительно остались без заработка и это объективная причина. Я считаю, если большое сборище народа ведёт к массовому заражению, то его надо прекращать, поэтому здесь я не возражаю против решения правительства, хотя скажу, что очень тяжело всей отрасли. Все оказались в тяжёлом положении, но многие звёзды в состоянии прокормить себя и окружающих, а людям, которые только начали путь, — тяжело.

— Вы поддержали идею Валерия Меладзе бойкотировать новогодние шоу на телевидении. Однако и вы, и ваши коллеги признали, что людей не стоит лишать праздника. Каким, по вашему мнению, будут эти новогодние праздники?

— Я попытаюсь объяснить позицию Валерия Меладзе. Я считаю, что из его поста все выдернули и решили похайпить на нём. Валера в этом посте больше хотел обратить внимание на то, что артист — это тоже уважаемая профессия, и почувствовать это на себе вы сможете только тогда, когда вдруг в Новый год вы их не увидите на экранах. Мысль была такая, а кто хотел понять его по-другому, устроили базар, который стал вызывать негатив в сторону Валерия. Это нечестно, в первую очередь по отношению к журналистам.

— Какой ваш прогноз на 2021 год в плане индустрии развлечений и привычного ритма жизни для артистов?

— В 2021 мы можем сидеть отдыхать весь год, а может быть всё пойдет по-другому. Всё будет зависеть от того, как наши доблестные медики будут бороться с этой заразой.

Новый проект: есть ли перспектива у бойз-бендов в России

— В самом начале пандемии коронавируса, правда, когда мы ещё не знали, насколько сильными будут ограничения, вы презентовали новый проект «Не говори маме». Почему возникала идея создать бойз-бенд?

— Мне кажется, пришло время красивой поп-музыки и вот эти пацаны — это хороший противовес хип-хопу или року. Это не то, что должно с чем-то воевать, а ещё одна хорошая история. Знаете, я всю жизнь прожил с какими-то там бойз-группами. Когда я был молодой, были The Bee Gees, потом появлялись Backstreet boys потом другие, но сейчас мы видим феноменальные успехи корейской группы BTS. Это то, что должно быть, потому что основной потребитель поп-музыки — девочки, а как раз для девочек нужны хорошие, красивые и добрые мальчики.

— В чём, по вашему мнению, сила BTS? Почему они настолько популярны и не только в Корее?

— Сейчас огромная конкуренция в рэпе, в хип-хопе. Все приблизительно делают одно и тоже, одни чуть лучше и раскованнее, другие хуже и менее откровенно, но в целом всё идёт по кругу, самые яркие люди делают что-то пограничное и вырываются.

А секрет как раз в том, что они сделали правильный кастинг, там появились правильные лица, они правильно рассчитали сколько человек должно быть — много им показалось и они угадали, — и самое главное угадали с музыкой. То есть на миноре и отчасти негативном состоянии, которое происходит в мире и в музыке тоже, появляется группа, которая поёт о любви очень весело, красочно и беззаботно. И вот эта беззаботность как раз тронула и сейчас пришло время и у нас в стране попеть о любви.

Но у них фишка в том, что они идолы.

— Корейская музыкальная индустрия — это чётко рассчитанный конвейер. Вы для себя, как продюсер, переняли что-то для «Не говори маме»?

— Нет, я специально пытался не руководствоваться группой BTS, не пытался красть никакие истории и сильно глубоко не вникать. Потому что это всегда очень видно, когда ты начинаешь что-то плагиатить, а иногда может быть действительно заразительно просто тупо сделать так же, потому что ты видишь, что это круто и это сработало. Может быть у нас будет не совсем так, но у нас будет по-своему.

— А как по-своему?

— А я не знаю. Это потом уже оцените вы, особенно журналисты. Если говорить об успехе, то это все покажут цифры через какое-то время, а если говорить о направлении, то это как раз поле для разговора в сетях. Главное, чтобы «энжэмщики-неговоримамщики» были для меня музыкальными, чтобы я понимал, что каждый из них не зря занимает место в этой группе.

— «В шоу-бизнесе всё забывается быстрее, чем делается», — это ваша фраза. Расскажите, в чём секрет долгой популярности?

— Секрет долгой популярности — это сидение в студии, постоянные музыкальные поиски. Ведь многие люди, написав хит, порой начинают хайповать и жить этим хитом, но у всего есть срок годности, поэтому, если ты не поддерживаешь один удачный альбом вторым, а второй третьим, то ты просто сойдёшь на нет, либо наоборот станешь, как Юрий Антонов, которому уже не нужны никакие песни.

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Телевизионные шоу больше не трамплин для артистов

— Не утихают страсти вокруг песенного шоу «Голос». В итоге сейчас будет судебное разбирательство между Первым каналом и группой критиков конкурса. По вашему мнению, «Голос» и подобные ему программы могут сегодня стать трамплином для молодых артистов, или это только шоу?

— Я не слежу за скандалами вокруг этой передачи. Шоу «Голос» для того, чтобы стать звездой — самый слабый проект, но телевизионно — это один из самых сильных проектов. То есть для телевидения собирается вся лучшая группа людей, которые поют в ресторанах и громко орут, то есть такой своего рода ресторан на Первом канале. Приходит дядька — хлопушки, сыплются конфетти и на этом всё: ресторан закрыт. И все те, кто там пели, уходят реально в ресторан, если их ещё берут назад. Поэтому «Голос» за всю жизнь дал мало артистов: Наргиз и ещё несколько.

— На телевидении возродили шоу «Ты суперстар» о звёздах 90-х. Вы член жюри. Возвращение в 90-е и 80-е в музыке — не ново и периодически актуализируется. С чем это связано? Наметился ли новый тренд на некий ренессанс в отечественной и мировой культуре?

— Жизнь покажет и это шоу не про то, что эти люди поменяют шоу-бизнес и вернут на него налёт 80-х и 90-х годов, а о том, как люди проживают свою жизнь, как люди 30 лет назад держали стадионы, а сегодня забыты всеми, хотя очень талантливы. Мы просто даём возможность показать, кто были эти люди. Я считаю, что Титомир может дать фору любому из современных рэперов, он натуральный, не деланный. Это человек с образом жизни. В этом и есть интерес передачи. Это скорее развлекательное шоу, которое не должно ничего глобально менять в шоу-бизнесе. Это слишком серьёзная миссия для этой программы.

— Как вы в целом оцениваете музыкальные программы на отечественном ТВ?

— Хорошо, они должны быть, они и есть. Главное понимать цель этих программ. Вот, например, цель программы «Голос» — прекрасный рейтинг для канала, цель «Фабрики звёзд» — прекрасная возможность для ребёнка вырасти в звезду. Именно над этим работали продюсеры и огромное количество педагогов. Я считаю, что «Ты супер» — одна из лучших программ, она обращает внимание людей на то, что есть в нашей стране дети, которые живут сегодня без родителей. Но эта передача носит очень важный посыл. Она показывает проблему и к ней начинают обращаться политики. Посредством музыки таким брошенным детям станет легче жить, потому что им будут больше уделять внимание.

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Эпоха бездарей и планы на 2021 год

— Ольга Бузова неоднократно заявляла, что мы живём в её эпоху. Это действительно так? В чью эпоху мы сейчас живём, по вашему мнению?

— Мы живём в эпоху лгунов и бездарей. Сейчас такое время и некоторые из них становятся популярными. Это не про Ольгу и ни про кого, это просто о времени, когда за счёт Сети мы можем выйти в весь мир.

Например, я не могу туда зайти с артистами, которые будут материться и призывать к какому-либо насилию, я не имею право, за них буду отвечать я. Но любой человек, который купил бит и наговорил слова не бестолочь, но так может сделать каждый.

С уважением отношусь к Моргенштерну? Отчасти да, но отчасти я понимаю, что он заплывает за буйки и ему можно.

Могу ли я представить Стаса Пьеху голым и прыгающим в носочках и кроссовках перед 10 тысячной толпой? Нет, а Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы.

Бузова сделала себя, и мы о ней говорим. Она заставила 20 миллионов человек на себя подписаться, правдами-неправдами, но она это сделала. Если мы начнём разбирать в чём она специалист, может быть ни в чем, но так сложилась судьба, а победителей не судят.

— Какие у вас планы на новый, 2021, год? Какие музыкальные тренды, на ваш взгляд, будут в следующем году?

— У меня в планах не болеть и сделать так, чтобы все вокруг меня не болели. И вообще, буду сидеть молиться и верить, что вся пандемия в 21 году закончится.

Я жду прихода музыки. Пусть это будет рок в каком-то проявлении или даже хип-хоп, переходящий в рок. Мне хочется услышать песни, музыкантов, потому что мы прощаемся с великими людьми, которым не приходят замены.

Это не значит, что я критикую сегодняшнюю музыку — это значит, что не приходит песен, с которыми мы живём десятилетия. И последние тренды показывают, что эти песни сейчас носят одноразовый характер. Это хорошо, но хочется, чтобы поколение оставляло след.

Как композитор, могу сказать, что песню можно называть хитом только тогда, когда ей исполнилось уже хотя бы 15 лет. Если я говорю о своих песнях, то это «Часики» Валерии, «Свет твоей любви» Кристины Орбакайте, «Я не отдам тебя никому» Авраама Руссо, «Я тебе не верю» Григория Лепса.

А сейчас так получается, что мы слышим неплохую песню, но через 2-3 года она теряется и интереса к ней больше нет.