Что за группа (G)I-DLE, чей клип Super Lady возглавил тренды YouTube

Фото: Victoria Ford/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа (G)I-DLE

K-pop-группа (G)I-DLE выпустила новый клип Super Lady, который за сутки возглавил тренды YouTube. Что известно об участницах коллектива, могут ли они превзойти популярность приостановившей деятельность группы BTS?

Что известно о группе (G)I-DLE

Южнокорейская герл-группа (G)I-DLE (сокращение от Girl-Idle — «Девушка-Айдл») была сформирована в 2018 году компанией Cube Entertainment. Дебют состоялся 2 мая 2018 года. На сегодняшний день коллектив считается одним из самых успешных среди женских групп.

Лидером, исполнительным продюсером и главным рэпером группы является Соен. Она написала большинство треков для (G)I-DLE. Главная вокалистка Минни и ведущая вокалистка и танцор Юйци аналогично были соавторами и продюсерами многочисленных треков для альбомов. В группе также состоят певица Миен, которая считается лицом коллектива, и вокалистка Шу Хуа, она же самый младший участник.

Ранее место вокалистки, ведущего рэпера и главного танцора в группе занимала Суджин. Она покинула коллектив в августе 2021 года после скандала, в ходе которого ее обвинили в школьной травле.

Группа получила известность в Южной Корее в 2020 году благодаря своему сингл-альбому Dumdi Dumdi. В 2023 году (G)I-DLE выпустила свой шестой корейский мини-альбом и отправилась в мировое турне.

Что за песня Super Lady

Группа (G)I-DLE 29 января выпустила клип Super Lady. Это первый трек из нового альбома герлз-бенда под названием «[2]», релиз которого также состоялся накануне. За сутки видеоролик возглавил тренды YouTube, набрав более 12 млн просмотров.

В видео участницы коллектива предстали в образах известных героинь: Клеопатры, Алисы в Стране чудес и Круэллы Де Виль. Съемки, в частности, проходили на сцене гигантского стадиона.

Новый альбом (G)I-DLE стал вторым полноформатным релизом в дискографии группы. Свой дебютный лонгплей I Never Die коллектив представил в марте 2022 года.

Фото: Victoria Ford/Keystone Press Agency/Global Look Press Группа (G)I-DLE

В январе 2024 года герлз-бенд также опубликовал клип на песню Wife, который на настоящий момент находится на четвертом месте в трендах YouTube. Его просмотрели более 20 млн раз.

Заменит ли герл-группа (G)I-DLE ушедших участников BTS

Самая успешная K-pop-группа BTS в прошлом году приостановила свою деятельность. Участникам коллектива необходимо пройти срочную службу в армии. Продюсерская компания Hybe уточнила, что певцы не уходят из музыки, а лишь займутся своими личными проектами, «совершенствуясь в тех сферах и направлениях, которым не могли посвящать себя из-за работы в группе».

Так, в декабре участник BTS Чимин представил трек Closer Than This. Релиз песни состоялся чуть более чем через неделю после того, как он поступил на военную службу.

Продюсеры коллектива уверяют, что группа лишь приостановила свою деятельность, чтобы потом вновь вернуться на сцену. Воссоединение певцов планируется примерно в 2025 году после того, как все музыканты вернутся из армии.

После приостановки деятельности BTS герл-группа (G)I-DLE имеет все шансы подняться в рейтингах среди K-pop-групп. Уже в октябре они занимали топ-5 в 29 странах по популярности в европейском YouTube.

За последние 12 месяцев Россия стала страной в Европе с наибольшим количеством просмотров канала (G)I-DLE. Группа также вошла в топ-10 самых популярных K-pop-коллективов на YouTube в США за последний год.

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