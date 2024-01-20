Подростков из Северной Кореи приговорили к 12 годам каторги за k-pop

Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в КНДР приговорил двух 16-летних подростков к 12 годам каторги за прослушивание южнокорейской музыки, сообщает Reuters. В решении, опубликованном исследовательским институтом South and North Development говорится, что несовершеннолетние «разрушили свое будущее». Южная Корея при этом называется «гнилым марионеточным режимом».

Культура гнилого марионеточного режима распространилась даже на подростков. Им всего 16 лет, но они разрушили свое будущее, — говорится в решении суда.

На кадрах, опубликованных институтом, двух школьников ведут в наручниках в зал суда. В рамках заседания подростков отчитывают за то, что они «не осознали свои ошибки».

Закон об ужесточении наказания за прослушивание k-pop приняли в 2020 году. До этого подростков отправляли в трудовые лагеря, теперь же приговор может доходить вплоть до смертной казни.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что любая минимальная провокация со стороны Южной Кореи станет поводом для «крещения огнем». По ее словам, армия КНДР уже «сняла предохранитель», поэтому любая ошибка Вооруженных сил Южной Кореи поставит под угрозу Сеул.