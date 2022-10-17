Участники южнокорейской группы BTS пройдут службу в армии

Фото: Efren Landaos/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Участники южнокорейской поп-группы BTS пройдут срочную службу в вооруженных силах своей страны, заявила компания Big Hit Music в Twitter. Сообщается, что самый старший музыкант коллектива 29-летний Чин отзовет свою отсрочку от армии и отправится на службу. Другие исполнители также пройдут службу в ближайшее время. Воссоединение группы планируется примерно в 2025 году после того, как все музыканты вернутся из армии.

Член группы Чин отзовет свой запрос на отсрочку от призыва в конце октября, а затем пройдет все процедуры зачисления на военную службу в соответствии с требованиями кадрового управления вооруженных сил. Другие члены группы также пройдут военную службу в соответствии с собственными планами, — сказано в заявлении компании.

В Южной Корее срочная военная служба является обязательной для всех пригодных к ней мужчин. Срок службы составляет около двух лет. Существует возможность заменить армию альтернативной службой для спортсменов и исполнителей классической музыки.

Мэр Пусана Пак Хон Чжун в августе обратился к президенту республики Корея Юн Сок Ёлю с требованием освободить членов музыкальной группы BTS от прохождения воинской службы и заменить ее на альтернативную. Он подчеркнул, что музыканты помогают поддержать заявку города на проведение международной выставки ЭКСПО-2030, и они должны будут выступить на мероприятии.